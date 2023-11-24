Власти Киева хотят от горожан "осознанного отношения к животным": утверждена программа

Люди просто обязаны стать гуманнее по отшению к животным

Киевский городской совет утвердил целевую программу обращения с животными на 2024 и 2025 годы. Цель программы — объяснить и показать украинцам, как нужно правильно себя вести не только с домашними питомцами, но и с бездомными животными.

Об это сообщила пресс-служба Киевского городского совета. Главной целью программы является создание безопасного городского пространства для всех животных.

Так, на данный момент известно, что власти намерены регулировать численность бездомных животных исключительно гуманными способами: стерилизовать, а также усиленно контролировать содержание домашних питомцев.

Данные меры, по мнению чиновников, помогут контролировать ситуацию с бездомными животными в столице, а также прививать осознанное отношение граждан к животным.

Среди мероприятий, предусмотренных программой можно выделить следующие пункты:

- проведение стерилизации, вакцинации против бешенства, оказание "скорой ветеринарной помощи" бездомным животным;

- передержка и подготовительные мероприятия для пристройства бездомных животных к новым владельцам или опекунам;

- создание обустроенных площадок для выгула и тренировок домашних любимцев;

- проведение информационной и просветительской кампании по формированию гуманного отношения к животным;

- приобретение ветеринарного стационарного и переносного оборудования и современных средств отлова и перевозки животных;

- оказание финансовой поддержки общественным организациям, на содержании которых находятся приюты для животных, найденных или отловленных на территории Киева.

Важно: для предотвращения распространения вируса бешенства на территории столицы КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" проводит вакцинации бездомных и домашних животных.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве пьяная женщина выбросила из окна многоэтажки щенка. Неравнодушные граждане вызвали зооспасателей, которые и доставили животное в клинику. У собаки диагностировали ушиб легких, вздутие желудка, также воспаленный кишечник. Кости, к счастью, оказались целы. Животному потребуется длительное лечение и реабилитация.