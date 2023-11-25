Энергосистемы повреждены: в Киеве и области могут быть перебои со светом

Потребителей просят не поддаваться панике

В ночь на субботу, 25 ноября, россияне массированно атаковали Киев беспилотниками. В связи с произошедшим жителей и гостей столицы и области предупреждают о возможных отключениях электроэнергии.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации со ссылкой на "Укрэнерго". Надежность энергосистем в регионе значительно снижена.

Так, на данный момент, магистральные воздушные линии электропередач и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены. Из-за этого надежность энергопитания в регионе снижена.

Для того чтобы полностью ликвидировать последствия вражеских атак нужно время. Специалисты, которые входят в состав ремонтных бригад, делают все от них зависящее, чтобы восстановить надежность энергосистем как можно быстрее.

Людей просят с пониманием отнестись к сложившейся сиуации и не паниковать.

"Ремонтные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения. Для ликвидации последствий атаки нужно время, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее.

Пожалуйста, помогите им — не перегружайте сети, потребляйте электроэнергию экономно", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные фото последствий атаки на Киев. Тревога в столице длилась больше шести часов. А корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на местах разрушений и показал уникальные кадры последствий.