Как заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды: в "Киевтеплоэнерго" сделали заявление

Актуальна информация, которую необходимо принять к сведению

Счетчики воды и тепла необходимо сдавать на поверку раз в 4 года. Это требования законодательства, соблюдение которых напрямую влияет на начисления платы за коммунальные услуги.

О том, как правильно заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды рассказали в КП "Киевтеплоэнерго". Всем абонентам необходимо внимательно ознакомиться с данной информацией.

Так, проверить дату окончания межповерочного интервала можно самостоятельно. Данная информация размещается:

в паспорте счетчика,

в свидетельстве о поверке (если счетчик уже проходил эту процедуру)

в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Пользователи личных кабинетов сайтов "Киевтеплоэнерго" и ЦКС вообще заблаговременно получают оповещения о необходимости поверки счетчика. Это помогает абонентам не забывать об этой важной процедуре и вовремя ее проходить.

Важно помнить, что поверку счетчиков имеют право проводить исключительно организации, которые прошли сертификацию и получили все необходимые лицензии.

Ознакомиться с перечнем таких сертифицированных учреждений вы можете на сайте Министерства экономики Украины по ссылке.

Жители Киева имеют возможность также заказать поверку счетчиков обратившись в Центры коммунального сервиса (ЦКС), которые есть в каждом районе столицы.

Адреса сервисных центров ЦКС можно найти по ссылке. Call center:(044) 247-40-40.

После поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды абонентам необходимо обязательно передать информацию о ее результатах в "Центр коммунального сервиса". Это необходимо для актуализации данных в информационно-аналитической системе КП "Киевтеплоэнерго".

Абонентам необходимо предоставить следующие документы после поверки:

свидетельство о поверке

акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета)

акт выполненных работ или протокол поверки

фото счетчика с показаниями на текущую дату.

Отправить документы можно следующим образом:

через Skype и Telegram — перечень контактов по ссылке

через мессенджер в Facebook ЦКС

оставить в ящике для приема обращений или на личном приеме в сервисных центрах ЦКС — адреса центров по ссылке

отправить письмом на e-mail: [email protected].

Специалисты, при внесении информации в базу, осуществляют сверку показаний. При необходимости они проводят корректировку начислений.

Ранее "Телеграф" сообщал о проверках счетчиков газа: в каком случае можно нарваться на штраф. Хоть в Украине процесс поверки счетчиков газа обычно проходит довольно быстро и просто, однако в некоторых случаях пользователи могут получить штраф за свои действия.

Но есть случаи, когда вместо поверки старого счетчика лучше сразу приобрести и установить новый прибор учета. Решение о замене счетчика может принять сам пользователь.