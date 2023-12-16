Куда поехать в Киевской области на новогодние праздники: ТОП-5 невероятных локаций

Позвольте себе немного расслабиться и окунуться в мир предновогодней магии

Декабрь — это тот самый месяц, который заряжает нас магией праздников и дарит нам капельку тепла. Если вам не хватает праздничной атмосферы, а будни кажутся серыми, то это очень легко исправить!

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей самые привлекательные и яркие праздничные локации, которые можно посетить в Киевской области.

Добропарк

Когда: 6.12.2023 — 21.01.2024, с 16.00 до 22.00

Где: село Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 29 км)

Стоимость: Будние дни: взрослый — 300 грн, детский — 200 грн. Выходные и праздничные дни: взрослый — 400 грн, детский — 300 грн. Бесплатно: Дети до 4 лет включительно; дети с инвалидностью с детства (до 18 лет); дети-сироты (до 16 лет).

Здесь каждая локация имеет свою уникальную стилистику и дизайн и будет удивлять вас каждый раз по своему. Гостей парка ждут самые большие праздничные инсталляции в Украине, новогодняя елка высотой в 20 метров, шоу-иллюминации на тюльпанном поле, эффект snowflow и многое другое.

Кроме этого, на территории парка обустроено несколько теплых зон, где гости смогут отдохнуть, согреться и насладиться пряным глинтвейном. В фудкорт-зоне можно будет вкусненько перекусить, а в ярмарочном домике приобрести — новогодние игрушки, имбирные пряники и многое другое.

Успейте увидеть сказку собственными глазами!

Семейный парк "Ясногородка"

Когда: программа "Зимняя сказка" действует до 23.01.2023, с 10.00 до 19.00

Где: ул. Подлесная, 32, с. Ясногородка, Киевская область

Стоимость: от 200 гривен

Санта с эльфами ждет вас с детьми, чтобы подарить каждому счастливые моменты. В семейном парке "Ясногородка" вы сможете весело провести время, встретить сказочных героев и написать письмо Санте.

Кроме этого, здесь есть страусиная ферма, где проводят экскурсии и зоопарк, где живут олени, шотландские коровы, буйволы, кролики, свиньи, козы, бараны, куры, индоутки, боевые петухи и павлины. По желанию можно приобрести корм и покормить животных. Детей зинтересует парк развлечений "Яснограй": парк качелей, троллей, езда на квадроциклах, батуты и т.д.

Также на территории работает винодельня с дегустацией вин, ресторанный комплекс и BBQ парк.

Древний Киев — Парк Киевская Русь

Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00

Где: районе сёл Копачов и Застугна в Обуховском районе Киевской области

Стоимость:

Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" — это грандиозный научный проект, не имеющий мировых аналогов, который поможет Украине и всему человечеству заглянуть в зарождение, в основы бытия и духа Украины и всей Восточной Европы.

Здесь вы сможете проникнуться духом истории, покататься на лошадях, стать участниками увлекательных мастер-классов, попробовать вкусные блюда и даже остаться на ночь в гостевом домике.

Дендропарк "Александрия"

Когда: ежедневно с 8.00 до 19.00

Где: Белая Церковь, Киевская область

Стоимость: от 25 гривен. Групповая экскурсия (взрослые до 7 человек, пенсионеры, студенты и дети до 14 человек) 700 гривен

Дендропарк "Александрия"

Дендрологический парк "Александрия" размещен рядом с рекой Рось. Парк входит в число крупнейших парков в Украине и имеет территорию 400 га. Он был создан более 200 лет назад семьей землевладельца, графа Франциска Ксаверия Браницкого, как предмет семейной гордости и магнатскго величия.

Помимо природы на его территории есть памятники архитектуры, а именно: ротонда, колонна пеликана, колоннада "Эхо", танцевальный павильон и т.д.

Также работает Музей живой природы флоры и фауны, где можно увидеть 100 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений и более 86 коллекционных видов животных и птиц, из которых 13 – занесены в Красную Книгу Украины. Вход в Музей – за отдельную плату

Кроме этого, здесь все желающие могут приобрести живую елку, которая была вырощена на териитории дендропарка.

Ферма Sheepland

Когда: c 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника

Где: с. Большая Бугаевка, Киевская область.

Стоимость: взрослые — 200 гривен, дети — 100 гривен, дети до 5 лет — бесплатно

Ферма Sheepland

Здесь можно прогуляться по живописной территории и посмотреть на ее обитателей: коз, овечек, осликов. Также для туристов работает чан, сауна, ресторан с органическими продуктами и гостевые домики, в которых можно остановиться с ночевкой. Забронировать развлечения можно по телефону, указанному в соцсетях.

На территории фермы Sheepland также можно провести яркую фотосессию на холмистых склонах и просто насладиться красотами природы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как украсить окна на Новый год 2024: интересные идеи праздничного декора из подручных материалов. овсем скоро украинцы будут отмечать Новый год и рождественские праздники. Несмотря на войну и всеобщую тревогу, подарить себе и окружающим немного праздничной атмосферы можно, красив окна новогодним декором.

Также мы уже рассказывали, куда не стоит ставить новогоднюю елку, а сегодня делимся секретами, как из подручных материалов украсить окна к Новому году.