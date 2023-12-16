Куди поїхати в Київській області на новорічні свята: ТОП-5 неймовірних локацій

Дозвольте собі трохи розслабитися та поринути у світ передноворічної магії

Грудень — це місяць, який заряджає нас магією свят і дарує нам крапельку тепла. Якщо вам не вистачає святкової атмосфери, а будні здаються сірими, це дуже легко виправити!

Редакція "Телеграфа" зібрала для своїх читачів найпривабливіші та найяскравіші святкові локації, які можна відвідати на Київщині.

Добропарк

Коли : 6.12.2023 — 21.01.2024, з 16.00 до 22.00

Де : село Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 29 км)

Вартість: Будні дні: дорослий – 300 грн, дитячий – 200 грн. Вихідні та святкові дні: дорослий – 400 грн, дитячий – 300 грн. Безкоштовно: Діти віком до 4 років включно; діти з інвалідністю з дитинства (до 18 років); діти-сироти (до 16 років).

Тут кожна локація має свою унікальну стилістику та дизайн і дивуватиме вас щоразу по своєму. На гостей парку чекають найбільші святкові інсталяції в Україні, новорічна ялинка заввишки 20 метрів, шоу-ілюмінації на тюльпанному полі, ефект snowflow та багато іншого.

Окрім цього, на території парку облаштовано кілька теплих зон, де гості зможуть відпочити, зігрітися та насолодитися пряним глінтвейном. У фудкорт-зоні можна буде смачненько перекусити, а в ярмарковому будиночку придбати — новорічні іграшки, імбирні пряники та багато іншого.

Встигніть побачити казку на власні очі!

Сімейний парк "Ясногородка"

Коли: програма "Зимова казка" діє до 23.01.2023, з 10.00 до 19.00

Де: вул. Підлісна, 32, с. Ясногородка, Київська область

Вартість: від 200 гривень

Санта з ельфами чекає на вас з дітьми, щоб подарувати кожному щасливі моменти. У сімейному парку "Ясногородка" ви зможете весело провести час, зустріти казкових героїв та написати листа Санте.

Окрім цього, тут є страусина ферма, де проводять екскурсії та зоопарк, де мешкають олені, шотландські корови, буйволи, кролики, свині, кози, барани, кури, індоутки, бойові півні та павичі. За бажанням можна придбати корм та погодувати тварин. Дітей цікавить парк розваг "Яснограй": парк гойдалок, тролів, їзда на квадроциклах, батути і т.д.

Також на території працює виноробня з дегустацією вин, ресторанний комплекс та BBQ парк.

Стародавній Київ — Парк Київська Русь

Коли : щодня з 10.00 до 21.00

Де : районі сіл Копачів та Застугна в Обухівському районі Київської області

Вартість:

Стародавній Київ у князівстві "Київська Русь" — це грандіозний науковий проект, який не має світових аналогів, який допоможе Україні та всьому людству зазирнути в зародження, в основи буття та духу України та всієї Східної Європи.

Тут ви зможете перейнятися духом історії, покататися на конях, стати учасниками захоплюючих майстер-класів, скуштувати смачні страви і навіть залишитися на ніч у гостьовому будиночку.

Дендропарк "Олександрія"

Коли : щодня з 8.00 до 19.00

Де : Біла Церква, Київська область

Вартість: від 25 грн. Групова екскурсія (дорослі до 7 осіб, пенсіонери, студенти та діти до 14 осіб) 700 гривень

Дендропарк "Олександрія"

Дендрологічний парк "Олександрія" розміщений поряд з річкою Рось. Парк входить до найбільших парків в Україні та має територію 400 га. Він був створений понад 200 років тому сім’єю землевласника, графа Франциска Ксаверія Браницького, як предмет сімейної гордості та магнатської величі.

Крім природи, на його території є пам’ятники архітектури, а саме: ротонда, колона пелікану, колонада "Эхо", танцювальний павільйон тощо.

Також працює Музей живої природи флори та фауни, де можна побачити 100 видів деревних, чагарникових та трав’янистих рослин та понад 86 колекційних видів тварин та птахів, з яких 13 – занесено до Червоної книги України. Вхід до Музею – за окрему плату

Окрім цього, тут усі охочі можуть придбати живу ялинку, яка була вирощена на території дендропарку.

Ферма Sheepland

Коли : з 11:00 до 20:00 щоденно, крім понеділка

Де : с. Велика Бугаївка, Київська область.

Вартість: дорослі – 200 гривень, діти – 100 гривень, діти до 5 років – безкоштовно

Ферма Sheepland

Тут можна прогулятися мальовничою територією і подивитися на її мешканців: кіз, овечок, осликів. Також для туристів працює чан, сауна, ресторан з органічними продуктами та гостьові будиночки, в яких можна зупинитися з ночівлею. Забронювати розваги можна за телефоном, вказаним у соцмережах.

На території ферми Sheepland також можна провести яскраву фотосесію на горбистих схилах та просто насолодитися красою природи.

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