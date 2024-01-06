Успейте полюбоваться: в киевском ботсаду начинается цветение экзотического растения (фото)

В каждом цветке — совершенство и утонченность

Жителей и гостей столицы приглашают посетить оранжерейный комплекс Национального ботсада имени Гришко, где в январе начинается сезон цветения такого экзотического растения, как камелия. Именно здесь находится одна из самых больших в Европе коллекций этих вечнозеленых растений.

Отмечается, что цветение только начинается и продлится оно около месяца.Об этом сообщили на официальной странице Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко в Фейсбук.

Так, коллекция камелий в киевском ботсаду является второй в Европе и насчитывает 15 сортов. Среди них есть и уникальные экземпляры, которые невозможно найти в других ботанических садах Украины.

Чуть позже в оранжерее начнут распускаться азалии. Вместе с камелиями они занимают в оранжерее 424 квадратных метра площади. Кроме этого здесь выращивают орхидеи, рододендроны и мноие другие восхитительные растения.

Камелия в столичном ботсаду начинает расцветать

Важно: оранжерейный комплекс ботсада работает с 10.00 до 16.00, но вход в оранжерею возможен только до 15.30. Выходные дни: понедельник и вторник.

Стоимость входного билета — 50 гривен (при наличии входного билета в ботсад).

Стоимость входа в оранжереи

На территории ботсада категорически запрещено:

рвать и повреждать растения;

собирать плоды и семена;

разжигать костры;

выгуливать собак;

кататься на велосипедах, скейт-бордах, коньках, санках, лыжах.

Адрес ботсада: улица Садово-Ботаническая, 1.

Как добраться: от станции метро "Печерская" автобусом №62 и троллейбусом №14 до конечной остановки "Ботанический сад".

Национальный ботсад имю Гришко расположен по улице Садово-Ботанической

Для справки: Камелия — это вечнозелёное растение семейства Чайные. Наиболее известный вид — Camellia sinensis, из листьев которого получают сырьё для приготовления чая. Многие виды камелии используются в декоративном садоводстве. Представители рода — это небольшие кустарники или деревья высотой от 2 до 20 метров.

Цветок камелии (иллюстративное фото)

Интересно, что первое письменное упоминание о камелиях датируется I веком нашей эры, когда губернатор провинции острова Кюсю расправился с главарем банды преступников с помощью дубины, сделанной из древесины камелии.

Поэтому эта часть Кюсю называется Цубаки — по названию камелии японской (Camellia japonica), а само место битвы названо "Кровавое поле".

Название отразило тот факт, что цветки дикой Цубаки — ярко-красного цвета, а первый в истории белый цветок этого вида появился только в VII веке и вызвал такой интерес, что его даже принесли показать императору Тэмму.

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