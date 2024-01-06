Успейте полюбоваться: в киевском ботсаду начинается цветение экзотического растения (фото)
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В каждом цветке — совершенство и утонченность
Жителей и гостей столицы приглашают посетить оранжерейный комплекс Национального ботсада имени Гришко, где в январе начинается сезон цветения такого экзотического растения, как камелия. Именно здесь находится одна из самых больших в Европе коллекций этих вечнозеленых растений.
Отмечается, что цветение только начинается и продлится оно около месяца.Об этом сообщили на официальной странице Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко в Фейсбук.
Так, коллекция камелий в киевском ботсаду является второй в Европе и насчитывает 15 сортов. Среди них есть и уникальные экземпляры, которые невозможно найти в других ботанических садах Украины.
Чуть позже в оранжерее начнут распускаться азалии. Вместе с камелиями они занимают в оранжерее 424 квадратных метра площади. Кроме этого здесь выращивают орхидеи, рододендроны и мноие другие восхитительные растения.
Важно: оранжерейный комплекс ботсада работает с 10.00 до 16.00, но вход в оранжерею возможен только до 15.30. Выходные дни: понедельник и вторник.
Стоимость входного билета — 50 гривен (при наличии входного билета в ботсад).
На территории ботсада категорически запрещено:
- рвать и повреждать растения;
- собирать плоды и семена;
- разжигать костры;
- выгуливать собак;
- кататься на велосипедах, скейт-бордах, коньках, санках, лыжах.
Адрес ботсада: улица Садово-Ботаническая, 1.
Как добраться: от станции метро "Печерская" автобусом №62 и троллейбусом №14 до конечной остановки "Ботанический сад".
Для справки: Камелия — это вечнозелёное растение семейства Чайные. Наиболее известный вид — Camellia sinensis, из листьев которого получают сырьё для приготовления чая. Многие виды камелии используются в декоративном садоводстве. Представители рода — это небольшие кустарники или деревья высотой от 2 до 20 метров.
Интересно, что первое письменное упоминание о камелиях датируется I веком нашей эры, когда губернатор провинции острова Кюсю расправился с главарем банды преступников с помощью дубины, сделанной из древесины камелии.
Поэтому эта часть Кюсю называется Цубаки — по названию камелии японской (Camellia japonica), а само место битвы названо "Кровавое поле".
Название отразило тот факт, что цветки дикой Цубаки — ярко-красного цвета, а первый в истории белый цветок этого вида появился только в VII веке и вызвал такой интерес, что его даже принесли показать императору Тэмму.
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