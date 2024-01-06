Встигніть помилуватися: у київському ботсаду починається цвітіння екзотичної рослини (фото)
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У кожній квітці — досконалість та витонченість
Мешканців та гостей столиці запрошують відвідати оранжерейний комплекс Національного ботсаду імені Гришка, де у січні розпочинається сезон цвітіння такої екзотичної рослини, як камелія. Саме тут зібрана одна з найбільших у Європі колекцій цих вічнозелених та витончених рослин.
Зазначається, що цвітіння тільки починається і триватиме воно близько місяця. Про це повідомили на офіційній сторінці Національного ботанічного саду імені М.М. Гришко у Фейсбук.
Так, колекція камелій у київському ботсаду є другою у Європі та налічує 15 сортів. Серед них є унікальні екземпляри, які неможливо знайти в інших ботанічних садах України.
Трохи згодом в оранжереї почнуть розпускатися азалії. Разом із камеліями вони займають в оранжереї 424 квадратні метри площі. Крім цього тут вирощують орхідеї, рододендрони та багато інших цікавих та незвичних рослин.
Важливо: оранжерейний комплекс ботсаду працює з 10.00 до 16.00, але вхід до оранжереї можливий лише до 15.30.
Вихідні дні: понеділок та вівторок.
Вартість вхідного квитка – 50 гривень (за наявності вхідного квитка до ботсаду).
На території ботсаду категорично заборонено:
- рвати та пошкоджувати рослини;
- збирати плоди та насіння;
- розпалювати багаття;
- вигулювати псів;
- кататися на велосипедах, скейт-бордах, ковзанах, санках, лижах.
Адреса ботсаду: вулиця Садово-Ботанічна, 1
Як дістатися: від станції метро "Печерська" автобусом №62 та тролейбусом №14 до кінцевої зупинки "Ботанічний сад".
Для довідки: Камелія — це вічнозелена рослина сімейства чайні. Найбільш відомий вид — Camellia sinensis, з листя якого отримують сировину для приготування чаю. Багато видів камелії використовують у декоративному садівництві. Представники роду – це невеликі чагарники чи дерева заввишки від 2 до 20 метрів.
Цікаво, що перша письмова згадка про камелії датується I століттям нашої ери, коли губернатор провінції острова Кюсю розправився з ватажком банди злочинців за допомогою кийку, зробленого з деревини камелії.
Тому ця частина Кюсю називається "Цубаки" — саме так звучить назва японської камелії (Camellia japonica), а саме місце битви названо "Криваве поле".
Назва відобразила той факт, що квітки дикої Цубаки — яскраво-червоного кольору, а перша в історії біла квітка цього виду з’явилася лише у VII столітті і викликала такий інтерес, що її навіть принесли показати імператору Темму.
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