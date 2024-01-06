Встигніть помилуватися: у київському ботсаду починається цвітіння екзотичної рослини (фото)

У кожній квітці — досконалість та витонченість

Мешканців та гостей столиці запрошують відвідати оранжерейний комплекс Національного ботсаду імені Гришка, де у січні розпочинається сезон цвітіння такої екзотичної рослини, як камелія. Саме тут зібрана одна з найбільших у Європі колекцій цих вічнозелених та витончених рослин.

Зазначається, що цвітіння тільки починається і триватиме воно близько місяця. Про це повідомили на офіційній сторінці Національного ботанічного саду імені М.М. Гришко у Фейсбук.

Так, колекція камелій у київському ботсаду є другою у Європі та налічує 15 сортів. Серед них є унікальні екземпляри, які неможливо знайти в інших ботанічних садах України.

Трохи згодом в оранжереї почнуть розпускатися азалії. Разом із камеліями вони займають в оранжереї 424 квадратні метри площі. Крім цього тут вирощують орхідеї, рододендрони та багато інших цікавих та незвичних рослин.

Камелія у столичному ботсаду починає розквітати

Важливо: оранжерейний комплекс ботсаду працює з 10.00 до 16.00, але вхід до оранжереї можливий лише до 15.30.

Вихідні дні: понеділок та вівторок.

Вартість вхідного квитка – 50 гривень (за наявності вхідного квитка до ботсаду).

Вартість входу до оранжереї

На території ботсаду категорично заборонено:

рвати та пошкоджувати рослини;

збирати плоди та насіння;

розпалювати багаття;

вигулювати псів;

кататися на велосипедах, скейт-бордах, ковзанах, санках, лижах.

Адреса ботсаду: вулиця Садово-Ботанічна, 1

Як дістатися: від станції метро "Печерська" автобусом №62 та тролейбусом №14 до кінцевої зупинки "Ботанічний сад".

Національний ботсад ім. Гришка розташований по вулиці Садово-Ботанічній

Для довідки: Камелія — це вічнозелена рослина сімейства чайні. Найбільш відомий вид — Camellia sinensis, з листя якого отримують сировину для приготування чаю. Багато видів камелії використовують у декоративному садівництві. Представники роду – це невеликі чагарники чи дерева заввишки від 2 до 20 метрів.

Квітка камелії (ілюстративне фото)

Цікаво, що перша письмова згадка про камелії датується I століттям нашої ери, коли губернатор провінції острова Кюсю розправився з ватажком банди злочинців за допомогою кийку, зробленого з деревини камелії.

Тому ця частина Кюсю називається "Цубаки" — саме так звучить назва японської камелії (Camellia japonica), а саме місце битви названо "Криваве поле".

Назва відобразила той факт, що квітки дикої Цубаки — яскраво-червоного кольору, а перша в історії біла квітка цього виду з’явилася лише у VII столітті і викликала такий інтерес, що її навіть принесли показати імператору Темму.

Раніше "Телеграф" розповідав про Топ-5 невибагливих рослин : зелень, яка виживе без світла та спеціальних добрив (фото). Невибагливі рослини "толерантні" до вашої забудькуватості і не потребують зайвих рухів, коли йдеться про звільнення. Вони здатні добре озеленити інтер’єр у будь-яку пору року.