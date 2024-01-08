В Киеве выросло число погибших от ракетного удара 2 января

В больницах продолжают умирать люди, которые пострадали во время вражеской атаки на Киев

В Киеве вновь возросло количество погибших от массированной ракетной атаки, которая обрушилась на Киев во вторник, 2 января. Как стало известно, в больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший во время обстрела человек.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко. Это уже третья жертва, которая погибла в результате обстрела жилого многоквартирного дома, расположенного в Соломенском районе столицы.

Так, по состоянию на понедельник, 8 января, известно о 54 пострадавших людях и трех погибших. Отмечается, что у большинства из них — минно-взрывные травмы. Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей.

"В больнице умер один пострадавший во время ракетной атаки на столицу 2 января. Это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки", — отметил Кличко.

Также сообщается, что всего на сегодняшний день в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них — в тяжелом состоянии.

Напомним, что воздушная тревога 2 января суммарно продолжалась около 6 часов. Атаковать столицу враг начал ударными дронами, а за ними выпустил крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 с 16 бортов Ту-95МС.

Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" срассказывал о том, как столица приходит в себя после массированных вражеских обстрелов. На месте событий побывал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал эксклюзивные фото в локациях, пострадавших от вражеского обстрела и показал, как проходит ликвидация последствий атаки со стороны РФ.