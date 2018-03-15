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В украинский прокат выходит фильм "Шерлок Гномс"
14:32 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 15 марта вышел фильм "Шерлок Гномс", от режиссера Джона Стивенсона.
В Саду гномов большая потеря - исчезли два уникальных садовых украшения. За расследование этого дела берется известный детектив - Шерлок Гномс.
Интересные факты о мультфильме "Шерлок Гномс":
- Кинолента является сиквелом к полнометражной анимации "Гномео и Джульетта 3D" (2011).
- Это первый анимационный мультфильм, который спродюсировала студия Metro-Goldwyn Mayer со времен "Игоря" (2008).
- Это третья работа Джонни Депа в качестве актера озвучивания после мультфильмов "Ранго" и "Труп невесты".
- "Шерлок Гномс" стал первым мультфильмом студии Paramount, который не относится к линейке Nickelodeon Movies.
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