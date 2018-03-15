В украинский прокат выходит фильм "Шерлок Гномс"

В Саду гномов большая потеря - исчезли два уникальных садовых украшения. За расследование этого дела берется известный детектив - Шерлок Гномс.

Интересные факты о мультфильме "Шерлок Гномс":

- Кинолента является сиквелом к полнометражной анимации "Гномео и Джульетта 3D" (2011).

- Это первый анимационный мультфильм, который спродюсировала студия Metro-Goldwyn Mayer со времен "Игоря" (2008).

- Это третья работа Джонни Депа в качестве актера озвучивания после мультфильмов "Ранго" и "Труп невесты".

- "Шерлок Гномс" стал первым мультфильмом студии Paramount, который не относится к линейке Nickelodeon Movies.