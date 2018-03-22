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В украинский прокат выходит фильм "Пассажир"

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Пассажир
14:49 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 22 марта вышел фильм "Пассажир", от режиссера Хауме Кольет-Серра.

Возвращаясь с работы домой, страховой агент Майкл невольно становится частью преступного заговора, который ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и тех, кто находится рядом с ним.

Интересные факты о фильме "Пассажир":

- В 2010 году режиссерское кресло было предложено Олатунду Осунсанми, в 2011-м его должен был заменить Джулиан Джерролд, но в результате постановщиком стал Жауме Кольет-Серра.

- Киноработа "Пассажир" стала третьим общим проектом Патрика Уилсона и Веры Фармиги после хоррора "Заклятие" (2013) и его сиквела 2016 года "Заклятие 2".

- Это вторая совместная работа Лиама Нисона и Патрика Уилсона, ранее они встречались на съемочной площадке фильма "Команда "А" (2010).

- Лиам Нисон уже работал с Элизабет МакГоверн на "Битве Титанов" (2010).

- Вера Фармига работала с Жауме Кольет-Серро в фильме ужасов "Дитя тьмы" (2009).

- Нисон до этого играл у постановщика Хауме Кольет-Серры в картинах "Неизвестный" (2011), "Воздушный маршал" (2014) и "Ночной беглец" (2015).

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