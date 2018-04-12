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В украинский прокат выходит фильм "Леонардо: Миссия Мона Лиза"
12:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 12 апреля вышел фильм "Леонардо: Миссия Мона Лиза", от режиссера Серджа Манфио.
В небольшой деревушке на морском побережье подрастает добрый и любознательный мальчишка по имени Леонардо. Он испытывает свои невероятные изобретения, Лоренцо помогает ему, а Джоконда насмешливо наблюдает над ними. Приключения начинаются, когда они встречают таинственного сказочника, который раскрывает им тайну о спрятанных сокровищах.
Интересные факты о мультфильме "Леонардо: Миссия Мона Лиза":
- Режиссер и сценарист киноленты Серджо Манфио не впервые обращается к фигуре Леонардо да Винчи. В 2008 году его компания выпустила 26-серийный мультипликационный сериал "Леонардо" (Leonardo), посвященный воображаемому детству выдающегося изобретателя.
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