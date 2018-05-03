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В украинский прокат выходит фильм "Папа-мама гусь"

Папа гусь
09:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 3 мая вышел фильм "Папа гусь", от режиссеров Криса Дженкинса.

Свободолюбивый Гусь по имени Пэн предпочитает заниматься чем угодно, лишь бы не готовиться к предстоящему перелету. Но этой весной судьба меняет его планы: во время очередного тренировочного полета Пен решает показать высший пилотаж, в результате чего ломает крыло и случайно отлучает двух маленьких утят Чао и Чи от стаи. Теперь Пену предстоит не только восстановить свои силы, но и познакомиться с новыми чувствами.

Интересные факты о мультфильме "Папа гусь":

- Для актера Скотта Эткинсона кинолента "Папа гусь" стала дебютной работой в качестве сценариста.

- Крэйг Фергюсон неоднократно работал в качестве актера озвучивания. Ранее он принимал участие в озвучивании персонажей мультфильмов "Медвежонок Винни и его друзья", "Почтальон Пэт", "Храбрая сердцем" и трилогии "Как приручить дракона".

- Актер Грег Прутс уже озвучивал персонажей в мультфильмах "Астерикс и викинги", "Братец медвежонок" и "Ночь перед Рождеством".

- Это пятая совместная работа продюсеров Пенни Финкелман Кокс и Сандры Рэбинс, ранее они работали вместе над созданием мультфильмов "Шрек", "Принц Египта", "Зимний полет" и "Муравей Антц".

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Все по теме:

3 мая, Афиша, Кино, Крис Дженкинс, Папа гусь, Премьера, Прокат, Фильм.
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