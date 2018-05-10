Афиша нового фильма: Душа компании

Домохазяйка Диана кардинально меняет свою жизнь после ухода мужа. Она поступает в университет, где учится ее дочь. Очень быстро Диана становится популярной в университетских соцсетях благодаря своему таланту устраивать вечеринки.

Интересные факты о фильме "Душа компании":

- Это третья киноработа супружеской пары режиссера Бена Фалконе и актрисы Мелиссы МакКарти после "Тэмми" (2014) и "Большого Босса" (2016). Фалконе также играл в эпизодической роли с женой в "Шпионе" (2015).

- В фильме снялась певица Кристина Агилера, исполняя одну из своих песен.

- Это вторые совместные съемки Мэтта Уолша и Джесси Эннис, ранее они играли в сериале "Вице-президент" (2012).