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Афиша нового фильма: Душа компании
15:33 Сегодня Телеграф
10 мая в украинский прокат выходит фильм "Душа компании" от режиссера Бена Фальконе .
Домохазяйка Диана кардинально меняет свою жизнь после ухода мужа. Она поступает в университет, где учится ее дочь. Очень быстро Диана становится популярной в университетских соцсетях благодаря своему таланту устраивать вечеринки.
Интересные факты о фильме "Душа компании":
- Это третья киноработа супружеской пары режиссера Бена Фалконе и актрисы Мелиссы МакКарти после "Тэмми" (2014) и "Большого Босса" (2016). Фалконе также играл в эпизодической роли с женой в "Шпионе" (2015).
- В фильме снялась певица Кристина Агилера, исполняя одну из своих песен.
- Это вторые совместные съемки Мэтта Уолша и Джесси Эннис, ранее они играли в сериале "Вице-президент" (2012).
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