Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Киноафиша

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Порошенко сообщил, где может пройти встреча "нормандской четверки"
Новости: Кабмин утвердил бренд для презентации Украины в мире
Кабмин утвердил бренд для презентации Украины в мире
Новости: Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Ломаченко - Линарес: боксеры будут сражаться за особый пояс WBA
Новости: В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ
X

Афиша нового фильма: Душа компании
15:33 Сегодня Телеграф

10 мая в украинский прокат выходит фильм "Душа компании" от режиссера Бена Фальконе .

Домохазяйка Диана кардинально меняет свою жизнь после ухода мужа. Она поступает в университет, где учится ее дочь. Очень быстро Диана становится популярной в университетских соцсетях благодаря своему таланту устраивать вечеринки.

Интересные факты о фильме "Душа компании":

- Это третья киноработа супружеской пары режиссера Бена Фалконе и актрисы Мелиссы МакКарти после "Тэмми" (2014) и "Большого Босса" (2016). Фалконе также играл в эпизодической роли с женой в "Шпионе" (2015).

- В фильме снялась певица Кристина Агилера, исполняя одну из своих песен.

- Это вторые совместные съемки Мэтта Уолша и Джесси Эннис, ранее они играли в сериале "Вице-президент" (2012).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

10 мая, Бен Фальконе, Душа компании, Кино, Фильмы прокат.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Киноафиша

В украинский прокат выходит фильм "Предатель" В украинский прокат выходит фильм "По(друг)а" Афиша нового фильма: Винчестер. Дом, который построили призраки

Последние новости

В Казахстане полиция разогнала акцию оппозиции, задержаны полсотни человек В России обсуждали будущую встречу "нормандской четверки" Исмаили о финале Кубка Украины
Сегодня читают
01 В Украину идет похолодание
02 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
03 Супрун развенчала еще один миф
04 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
05 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
Новости сегодня
15:56 Усик поддержит Ломаченко в Нью-Йорке
15:56 Завершено расследование убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ
15:53 Афиша нового фильма: Терминал
15:46 Прогноз погоды 11 мая в Украине: похолодает, местами заморозки
15:46 Харьковского мебельного мастера осудили на 15 лет тюрьмы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Новости: Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм
Добавить комментарий
0