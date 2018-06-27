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В украинский прокат выходит фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас"
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22:27 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 28 июня вышел фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас", от режиссера Денниса Ганзеля.
Мальчик-сирота Джим Пуговка и его приятель, ворчливый машинист поезда Лукас, отправляются на поиски нового, более благополучного места для жизни. Но прежде чем они обретут свой дом, им предстоит пережить невероятное, полное опасностей и столкновений с врагами приключение.
Интересные факты о фильме "Джим Пуговица и машинист Лукас":
- Кинолента снята по известной одноименной книге культового детского писателя Михаэля Энде.
- Для юного актера Соломона Гордона роль Джима Пуговицы стала дебютом в большом кино.
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