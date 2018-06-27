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В украинский прокат выходит фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас"

Смотрите фото (3)
Джим Пуговка и машинист Лукас
22:27 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 28 июня вышел фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас", от режиссера Денниса Ганзеля.

Мальчик-сирота Джим Пуговка и его приятель, ворчливый машинист поезда Лукас, отправляются на поиски нового, более благополучного места для жизни. Но прежде чем они обретут свой дом, им предстоит пережить невероятное, полное опасностей и столкновений с врагами приключение.

Интересные факты о фильме "Джим Пуговица и машинист Лукас":

- Кинолента снята по известной одноименной книге культового детского писателя Михаэля Энде.

- Для юного актера Соломона Гордона роль Джима Пуговицы стала дебютом в большом кино.

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