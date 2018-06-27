В украинский прокат выходит фильм "Лето"

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах.

Фильм Лето про Виктора Цоя - это историческая музыкальная драма, рассказывающая о зарождении знаменитой российской рок-группы "КиНо". В основе сюжета лежит ряд подлинных фактах о жизни знаменитого музыканта, оформленных сценаристами Лилией и Михаилом Идовыми (Духless 2) в художественное кино. Режиссёром картины выступил известный постановщик Кирилл Серебренников (Ученик, Юрьев День).

Лента расскажет о событиях 1981 года, развернувшихся в Ленинграде, где Виктор Цой знакомится с людьми, которые сыграют важнейшие роли в его жизни. Он поёт в электричках, осваивает игру на бас-гитаре, общается с Майком Науменко, создаёт группу "Гарин и Гиперболоиды" совместно с Олегом Валинским и Алексеем Рыбиным.

Уже через несколько лет рок-музыка пробьётся к сердцам миллионов слушателей, название коллектива изменится на "КиНо", а многие песни станут настоящими бессмертными хитами.

Актёрский состав фильма на партии Цоя возглавляет немецкий актёр Тео Ю, а роль Майка сыграл популярный музыкант Рома Зверь.

В картине задействованы Ирина Старшенбаум (Притяжение, Чёрная вода), Юлия Ауг (Овсянки, Вурдалаки), Филипп Авдеев (Класс коррекции, Городские птички), Александр Горчилин (Хит, Да и да), Никита Ефремов (Мой парень - ангел , Zолушка, Любовь с акцентом), а также такие звёзды российского кино, как Александр Баширов (Карп отмороженный, Край) и Лия Ахеджакова (Книга мастеров, Любовь-морковь 3). Дата премьеры в кинотеатрах России должна состояться седьмого июня 2018 года.