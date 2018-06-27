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В украинский прокат выходят украинские МУЛЬТистории
19:11 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 28 июня вышел фильм "МУЛЬТистории".
Магические "МУЛЬТистории" теперь в кино!
Впервые в Украине - регулярные анимационные сеансы для самых маленьких зрителей на большом экране.
В сборник войдут эпизоды анимационного сериала "Эскимоска", и пилотные эпизоды сериалов "Клуб всезнайки", "Мама спешит домой" и "ТИКИ", которые зрители смогут увидеть впервые и только в кинотеатрах.
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