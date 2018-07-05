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В украинский прокат выходит фильм "Твой выход, детка"
15:12 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 5 июля вышел фильм "Твой выход, детка", от режиссера Свена Унтервальдт мл.
Незамысловатая история про супругов, которые решили развестись и всеми силами пытаются сделать так, чтобы груз ответственности за их двоих детей лег на плечи одному из них.
Интересные факты о фильме "На выход, крошка!":
- "Твой выход, детка" является ремейком французской комедии "Любовь вразнос" (2015).
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