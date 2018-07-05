В украинский прокат выходит фильм "Твой выход, детка"

Незамысловатая история про супругов, которые решили развестись и всеми силами пытаются сделать так, чтобы груз ответственности за их двоих детей лег на плечи одному из них.

Интересные факты о фильме "На выход, крошка!":

- "Твой выход, детка" является ремейком французской комедии "Любовь вразнос" (2015).