Кино, Афиша https://telegraf.com.ua/kinoafisha/4536128-v-ukrainskiy-prokat-vyihodit-film-smolfut.html
В украинский прокат выходит фильм "Смолфут"
15:45 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
В украинский прокат 27 сентября вышел фильм "Смолфут".
В центре сюжета - йети, которые не верили в существование людей на самом деле, они считали, что весь человеческий род - всего лишь чей-то вымысел. Но однажды они сталкиваются с людьми.
Интересные факты о мультфильме "Смолфут":
- Это шестая полнометражная мультипликационная лента студии Warner Animation Group.
- "Смолфут" стал первой ролью озвучивания Дэнни ДеВито со времен "Космического джема" (1996).
- Ченнинг Татум уже принимал участие в озвучке "Лего. Фильм" (2014), "Книга жизни" (2014) и "Лего Фильм: Бэтмен" (2017).
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