В украинский прокат выходит фильм "Смолфут"

В центре сюжета - йети, которые не верили в существование людей на самом деле, они считали, что весь человеческий род - всего лишь чей-то вымысел. Но однажды они сталкиваются с людьми.

Интересные факты о мультфильме "Смолфут":

- Это шестая полнометражная мультипликационная лента студии Warner Animation Group.

- "Смолфут" стал первой ролью озвучивания Дэнни ДеВито со времен "Космического джема" (1996).

- Ченнинг Татум уже принимал участие в озвучке "Лего. Фильм" (2014), "Книга жизни" (2014) и "Лего Фильм: Бэтмен" (2017).