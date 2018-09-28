В украинский прокат выходит фильм "Благородные бродяги"

Кинолента рассказывает про батяров - субкультуру, которая была популярной во Львове в прошлом веке. В центре внимания Бодя и Мирек - яркие представители батяров, которые боготворят Львов, женщин и шутки. Правда, не каждый их выходка действительно веселая и доводит до добра. Поэтому однажды им приходится заниматься опекунством юной Кристины.

Интересные факты о фильме "Благородные бродяги":

- В киноленте поют и играют "Братья Гадюкины", к саундтрекам также присоединились группы "The Вйо" и "Ray Band".