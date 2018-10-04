В украинский прокат выходит фильм "Большой кошачий побег"

В центре сюжета - кот Бегемот, который отправился спасать своего нерадивого сынишку, разыскивающего рай для котов.

Интересные факты о фильме "Большой кошачий побег":

- Более 170 молодых китайских художников трудились над созданием мультипликационной ленты "Большой кошачий побег".

- На создание CGI-графики ушло 2 года.

- "Большой кошачий побег" был представлен на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.