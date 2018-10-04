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В украинский прокат выходит фильм "Большой кошачий побег"
21:13 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
В украинский прокат 4 октября вышел фильм "Большой кошачий побег", от режиссера Гэри Вана.
В центре сюжета - кот Бегемот, который отправился спасать своего нерадивого сынишку, разыскивающего рай для котов.
Интересные факты о фильме "Большой кошачий побег":
- Более 170 молодых китайских художников трудились над созданием мультипликационной ленты "Большой кошачий побег".
- На создание CGI-графики ушло 2 года.
- "Большой кошачий побег" был представлен на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.
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