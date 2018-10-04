В украинский прокат выходит фильм "Хэллфест"

Молодая компания отправляется развлечься в хоррор-парке, не подозревая, что в там орудует маньяк.

Интересные факты о фильме "Хэллфест":

- Это вторая режиссерская работа Грегори Плоткина, ранее он снял фильм "Паранормальное явление 5: Призраки в 3D" (2015).

- Маску Хэллфеста создала студия, придумавшая маски для "Крика" и "Счастливого дня смерти".