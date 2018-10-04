Кино, Афиша https://telegraf.com.ua/kinoafisha/4558252-v-ukrainskiy-prokat-vyihodit-film-hellfest.html
В украинский прокат выходит фильм "Хэллфест"
21:06 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
В украинский прокат 4 октября вышел фильм "Хэллфест", от режиссера Грегори Плоткина.
Молодая компания отправляется развлечься в хоррор-парке, не подозревая, что в там орудует маньяк.
Интересные факты о фильме "Хэллфест":
- Это вторая режиссерская работа Грегори Плоткина, ранее он снял фильм "Паранормальное явление 5: Призраки в 3D" (2015).
- Маску Хэллфеста создала студия, придумавшая маски для "Крика" и "Счастливого дня смерти".
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