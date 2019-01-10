В украинский прокат выходит фильм "Игра памяти"

В украинский прокат 10 января выходит фильм "Игра памяти", от режиссеров Брайана Миллера.

Ограбление инкассаторской машины пошло вовсе не по плану. Почти всех грабителей убили, кроме МакДональда – его оставили в живых, но посадили в охраняемую психиатрическую тюрьму. Этот инцидент сильно повлиял на мужчину – в ходе столкновения его мозг повредился, из-за чего у него сейчас провалы в памяти.

На седьмом году своего заключения МакДональда заставляют бежать один из преступников и доктор в тюрьме. Его накачали экспериментальным наркотиком, который должен вернуть ему память. Ведь деньги после того ограбления так и не нашли… Поймать грабителей поручили опытному детективу Сайксу. Они должны найти ту точку, с которой всё начиналось, чтобы добиться своих целей. Там же всё и закончится.