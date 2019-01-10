В украинский прокат выходит фильм "Тёмное зеркало"

В украинский прокат 10 января выходит фильм "Тёмное зеркало", от режиссеров Асафа Бернштейна.

Главная героиня - 18-летняя студентка Мария, лишенная родительской любви и внимания сверстников, находит себе друга в ввиде отражения в зеркале. Но однажды ее двойник высвобождается, а в зеркале оказывается сама Мария. И теперь ее отражение задумывает воплотить самые зловещие желания в жизнь...

Интересные факты о фильме "Тёмное зеркало":

- Злой двойник героини получила имя от обратного прочтения Мария (Maria - Airam в английской версии).

- Со съемками сцен с отражением в зеркале возникали трудности: съемочной группе приходилось использовать две ванные комнаты, раздвижное зеркало, перегородку, а также зеленый экран.