В украинский прокат выходит фильм "Тайна семьи монстров"

В украинский прокат 10 января выходит фильм "Тайна семьи монстров", от режиссеров Леопольдо Агиляра.

Мальчик Лукас жил обычной жизнью и считал себя обыкновенным человеком, пока накануне Хэллоуина не открыл свою истинную природу – он огромный и жуткий монстр с когтями и клыками. Чтобы найти себя настоящего и узнать о происхождении, Лукас отправляется на сказочный Остров Монстров, где находит чудаковатую родню и сталкивается с настоящим злодеем.

Интересные факты о фильме "Тайна семьи монстров":

- По словам режиссера, цель мультфильма - помочь зрителям понять собственные корни и научиться принимать их.

- Музыкальное сопровождение к мультфильму создал Кевин Смитерс.