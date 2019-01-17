В украинский прокат выходит фильм "1+1: Новая история"

Голливудская история дружбы между богатым человеком, страдающим параличом, и молодым безработным, который нанят ухаживать за ним.
Интересные факты о фильме "Неприкасаемые":
- Киноработа стала ремейком французского суперхита "1+1" (2011).
- Фильм вошел в программу международного кинофестиваля в Торонто в 2017 году.
- Крис Такер, Джейми Фокс, Крис Рок и Идрис Эльба претендовали на главную роль.
- Колин Ферт должен был играть Филиппа.
- Джессика Честейн и Мишель Уильямс рассматривались на роли в фильме