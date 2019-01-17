В украинский прокат выходит фильм "1+1: Новая история"

В украинский прокат 17 января выходит фильм "1+1: Новая история", от режиссера Нила Бёргера.

Голливудская история дружбы между богатым человеком, страдающим параличом, и молодым безработным, который нанят ухаживать за ним.

Интересные факты о фильме "Неприкасаемые":

- Киноработа стала ремейком французского суперхита "1+1" (2011).

- Фильм вошел в программу международного кинофестиваля в Торонто в 2017 году.

- Крис Такер, Джейми Фокс, Крис Рок и Идрис Эльба претендовали на главную роль.

- Колин Ферт должен был играть Филиппа.

- Джессика Честейн и Мишель Уильямс рассматривались на роли в фильме