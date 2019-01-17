В украинский прокат выходит мультфильм "Астерикс и тайное зелье"

Старый друид Панорамикс отправляется на поиски молодого друида, которому он должен передать секрет изготовления волшебного зелья. А на помощь ему придут Астерикс и Обеликс.
Интересные факты о мультфильме "Астерикс и тайное зелье":
- Киноработа создана на основе серии комиксов о приключениях галльских воинов Астерикса и Обеликса, написанных французским художником Альбером Удерзо и писателем Рене Госинни.
- Это вторая анимационная киноработа после мультфильма "Двенадцать подвигов Астерикса" (1976).
- Это 10-й мультфильм анимационного цикла "Астерикс и Обеликс".
- Кристиан Клавье, озвучивший Астерикса, играл персонажа в трилогии "Астерикс и Обеликс".