В украинский прокат выходит фильм "Круты 1918"

В украинский прокат 7 февраля выходит фильм "Круты 1918", от режиссера Алексея Шапарева.

Киноработа посвящена 100-летию сражения, в котором отряд из 400 курсантов приостановил наступление четырёхтысячного подразделения Красной армии в направлении Киева. Местом битвы стала станция Круты, что позволило Украинской народной республике выиграть время для подписания Брест-Литовского мирного договора.

Интересные факты о фильме "Круты 1918":

- Киноработа была создана по реальной истории боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года.

- Работа над съемками киноленты началась в сентябре 2017 года и проходила в Киеве, на Софийской площади, в Киевской крепости, в Музее выдающихся деятелей украинской культуры.

- Станцию Круты снимали в Черкасской области, в селе Сигнаевка.

- В съемках киноленты участвовали около 1000 актеров и 2000 единиц оружия, а в съемках батальных сцен принимали участие 150 военных Нацгвардии Украины.