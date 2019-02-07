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В украинский прокат выходит фильм "Круты 1918"

В украинский прокат выходит фильм &quot;Круты 1918&quot;
16:59 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 7 февраля выходит фильм "Круты 1918", от режиссера Алексея Шапарева.

Киноработа посвящена 100-летию сражения, в котором отряд из 400 курсантов приостановил наступление четырёхтысячного подразделения Красной армии в направлении Киева. Местом битвы стала станция Круты, что позволило Украинской народной республике выиграть время для подписания Брест-Литовского мирного договора.

Интересные факты о фильме "Круты 1918":

- Киноработа была создана по реальной истории боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года.

- Работа над съемками киноленты началась в сентябре 2017 года и проходила в Киеве, на Софийской площади, в Киевской крепости, в Музее выдающихся деятелей украинской культуры.

- Станцию Круты снимали в Черкасской области, в селе Сигнаевка.

- В съемках киноленты участвовали около 1000 актеров и 2000 единиц оружия, а в съемках батальных сцен принимали участие 150 военных Нацгвардии Украины.

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