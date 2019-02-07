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В украинский прокат выходит фильм "Холодная месть"

В украинский прокат выходит фильм &quot;Холодная месть&quot;
17:11 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 7 февраля выходит фильм "Холодная месть", от режиссера Ханса Петтера Муланд.

Размеренная жизнь работника снегоуборочной машины рушится после смерти его сына, который умер от передозировки наркотиков. Истерзанный горем отец решает самостоятельно отомстить местным наркодилерам.

Интересные факты о фильме "Холодная месть":

- Это ремейк криминальной черной комедии "Дурацкое дело нехитрое" 2014 года режиссера Ханса Петтера Муланда.

- "Он убирает снег и… наркодилеров" - слоган киноленты "Холодная месть". 

- Снимали фильм в Альберте и в Ферни в Британской Колумбии, Канада. 

- По словам актера Лиама Нисона, это его последняя роль в боевике. 

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