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В украинский прокат выходит фильм "Счастье быть одной"

В украинский прокат выходит фильм "Счастье быть одной"
14:38 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 14 февраля выходит фильм "Счастье быть одной", от режиссера Лауры Моранте.

Главная героиня - дважды разведенная Флавия, которая пытается научиться жить для себя. Она впервые столкнулась с одиночеством.

Интересные факты о фильме "Счастье быть одной": 

- Лаура Моранте выступила в фильме в качестве режиссера, сценариста, а также сыграла главную роль.

- Это вторая совместная работа Марко Джаллини и Лауры Моранте, ранее актер сыграл главную роль в фильме Моранте "Если Господь пожелает".

- Кинолента "Счастье быть одной" была номинирована на премии "Давид ди Донателло", "Серебряная лента", "Золотой глобус" и "Ciak d'oro".

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