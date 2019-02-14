В украинский прокат выходит фильм "Счастье быть одной"

В украинский прокат 14 февраля выходит фильм "Счастье быть одной", от режиссера Лауры Моранте.

Главная героиня - дважды разведенная Флавия, которая пытается научиться жить для себя. Она впервые столкнулась с одиночеством.

Интересные факты о фильме "Счастье быть одной":

- Лаура Моранте выступила в фильме в качестве режиссера, сценариста, а также сыграла главную роль.

- Это вторая совместная работа Марко Джаллини и Лауры Моранте, ранее актер сыграл главную роль в фильме Моранте "Если Господь пожелает".

- Кинолента "Счастье быть одной" была номинирована на премии "Давид ди Донателло", "Серебряная лента", "Золотой глобус" и "Ciak d'oro".