В украинский прокат выходит фильм "Громкая связь"

В украинский прокат 14 февраля выходит фильм "Громкая связь", от режиссера Алекся Нужного.

Компания друзей, собравшись в загородном доме, ради шутки решает поиграть в игру: вслух зачитывать все пришедшие на их телефоны сообщения, а на звонки отвечать по громкой связи. Совершенно невинное развлечение в итоге превращается в вечер разоблачений, ведь у каждого из них есть свои тайны.

Интересные факты о фильме "Громкая связь":

- Киноработа является ремейком популярной итальянской комедии "Идеальные незнакомцы".

- В итальянской версии киноленты один из героев является геем, но в российской версии у него будет другая тайна.