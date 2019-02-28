В украинский прокат выходит фильм "Безумная миссия в Майами"

История сотрудничества неугомонного афро-французского полицейского и законопослушного детектива, которые объединяют свой профессионализм, чтобы поймать дипломатов-наркобаронов.
Интересные факты о фильме "Бельвильский коп":
- Производство киноленты "Бельвильский коп" было запланировано еще в 2011 году с Жамелем Деббузом и Куин Латифой в главных ролях.
- По словам создателей, фильм "Бельвильский коп" - это нечто среднее между известными комедиями "48 часов" и "Час Пик".
- Съемки фильма проходили в Париже, Майами, Лос-Анджелесе, Боготе и Колумбии.