Скачать
Четверг, 28.02.2019
В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения
В Госстате заявили, что в Украине в 2020 году может пройти перепись населения
Незаконное обогащение: Порошенко внес законопроект в Раду
Незаконное обогащение: Порошенко внес законопроект в Раду
Стало известно, когда Динамо сыграет с Хоффенхаймом в Юношеской лиге УЕФА
Стало известно, когда Динамо сыграет с Хоффенхаймом в Юношеской лиге УЕФА
Церковный православный календарь на март 2019 года
Церковный православный календарь на март 2019 года

В украинский прокат выходит фильм "Безумная миссия в Майами"

В украинский прокат выходит фильм "Безумная миссия в Майами"
12:28 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 28 февраля выходит фильм "Безумная миссия в Майами", от режиссера Рашида Бушареба.

История сотрудничества неугомонного афро-французского полицейского и законопослушного детектива, которые объединяют свой профессионализм, чтобы поймать дипломатов-наркобаронов.

Интересные факты о фильме "Бельвильский коп":

- Производство киноленты "Бельвильский коп" было запланировано еще в 2011 году с Жамелем Деббузом и Куин Латифой в главных ролях.

- По словам создателей, фильм "Бельвильский коп" - это нечто среднее между известными комедиями "48 часов" и "Час Пик".

- Съемки фильма проходили в Париже, Майами, Лос-Анджелесе, Боготе и Колумбии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Съемки, Видео, Прокат, Режиссер, Фото, Трейлер, Афиша, Премьера фильма, Украинский прокат, Афиша кино, кадры из фильма, Трейлер фильма, интересные факты о фильме, Безумная миссия в Майами, Рашид Бушареб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
02 Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
03 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
04 Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления
05 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Евровидение 2019: Украину могут оштрафовать за отказ
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
ВР планирует ввести институт уполномоченного экономического оператора
ВР планирует ввести институт уполномоченного экономического оператора
ANNA MARIA оправдываются после скандала на Нацотборе
ANNA MARIA оправдываются после скандала на Нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь