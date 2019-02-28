В украинский прокат выходит фильм "30 безумных желаний"

В украинский прокат 28 февраля выходит фильм "30 безумных желаний", от режиссера Питера Хатчингса.

Юноша, страдающий ипохондрией, работает обработчиком багажа в аэропорту. Для лечения этого недуга врач направляет его в группу поддержки больных раком, где он знакомится с неизлечимо больной девушкой. Она просит парня исполнить несколько ее последних желаний. А в ответ - она поможет ему познакомиться с красивой стюардессой, в которую юноша тайно влюблен.

Интересные факты о фильме "30 безумных желаний":

- Съемки киноленты "30 безумных желаний" проходили в исторической части района Кингстон (штат Нью-Йорк) и в прилегающих к нему районах. Некоторые сцены были сняты в аэропорту Олбани, штата Нью-Йорк.