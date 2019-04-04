В украинский прокат выходит драма "Вулкан"

По стечению обстоятельств, Лукасу, переводчику, работающему в ОБСЕ, предстоит отправиться на юг Украины и взглянуть на жизнь другими глазами.
Интересные факты о фильме "Вулкан":
- Это полнометражный игровой режиссерский дебют Романа Бондарчука.
- Киноработа "Вулкан" получила Гран-при Международного кинофестиваля в Рабате (2018).
- Фильм был представлен на внеконкурсной программе Мюнхенского МКФ.
- Премьерный показ в Украине состоялся в рамках 9-го Одесского международного кинофестиваля.
- Кинолента "Вулкан" получила высшую награду Ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос".