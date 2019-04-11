В украинский прокат выходит фэнтези "Хеллбой"

В украинский прокат 11 апреля выходит фильм "Хеллбой", от режиссера Нила Маршалла.

Новое сражение за спасение человечества — на этот раз устроить конец света попытается средневековое зло в лице Кровавой королевы Нимуэ. Хеллбой отправится в Англию, чтобы попытаться предотвратить апокалипсис.

Интересные факты о фильме "Хеллбой 3":

- Кинолента "Хеллбой: Возрождение Кровавой Королевы" основана на комиксах Майка Миньолы.

- Фильм стал перезапуском серии о Хеллбое. Первые два фильма снял мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Ходили слухи о том, что дель Торо возьмется и за третью часть, но в итоге студия решила перезапустить франшизу.

- На одну из ролей рассматривался Эд Скрейн, но актер отказался от предложения из-за того, что в комиксах Майка Миньолы герой был азиатского происхождения.

- Премьерный показ фильма состоялся 6 октября 2018 года на фестивале Комик-Кон в Нью-Йорке.