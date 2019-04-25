В украинский прокат выходит фильм "Злой дух"

В украинский прокат 25 апреля выходит фильм "Злой дух"", от режиссера Адама МакДональда.

Юная Лия Рейес конфликтует со своей матерью, которая не может прийти в себя после смерти мужа. Когда вдова решается на переезд в тихий домик в глуши, конфликт с дочкой только усугубляется. Чтобы выпустить ярость, Лия проводит мистический обряд, вызывая духа-убийцу.

Интересные факты о фильме "Злой дух":

- Это вторая режиссерская работа Адама МакДональда.

- Премьерный показ киноленты "Злой дух" состоялся в 2017 году.

- Фильм "Злой дух" был представлен в категории современного мира кино на Международном кинофестивале в Торонто в 2017 году.