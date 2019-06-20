В украинский прокат выходит фильм "За мечтой"

В украинский прокат 20 июня выходит фильм "За мечтой", от режиссера Макса Мингелла.

Вайолет - робкая девочка-тинейджер, которая живет на острове Уайт и мечтает обрести популярность, чтобы покинуть семью и родной городок. Вайолет подает заявку на участие в международном песенном конкурсе и следует своей мечте.

Интересные факты о фильме "За мечтой":

- Это режиссерский дебют британского актера Макса Мингелла.

- Сюжет имеет параллели с фильмом "Танец-вспышка" (1983) и даже заглавная песня "Flashdance ... What a Feeling" из этого фильма используется повторно.

- Премьера фильма состоялась на TIFF в Торонто в сентябре 2018 года.