В украинский прокат выходит триллер "Ма"

В украинский прокат 20 июня выходит фильм "Ма", от режиссера Тейта Тейлор.

Психологический триллер, раскрывающий темную сторону человека. Компания молодых людей планирует тусовку и неожиданно получает от незнакомки предложение - устроить вечеринку у нее дома. Молодые люди даже не подозревают, какая жуткая тайна из прошлого скрывается за этим приглашением.

Интересные факты о фильме "Ма":

- Это вторая совместная работа на съемочной площадке Мисси Пайл, Октавии Спенсер и Эллисон Дженни, ранее они снимались в сериале "Мамаша".

- Тейт Тейлор срежиссировал фильм "Помощь", за роль в котором Октавия Спенсер получила "Оскар".