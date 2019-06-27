В украинский прокат выходит комедия "Сумасшедшая парочка"

В украинский прокат 27 июня выходит фильм "Сумасшедшая парочка", от режиссера Джонатана Левина.

Веселая история про журналиста Фрэда Вларски, который пытается сдружиться со своей няней из детства, которая стала влиятельной женщиной в правительстве.

Интересные факты о фильме "Сумасшедшая парочка":

- Это пятая совместная работа Сета Рогена и Рэндолла Парка, ранее они снимались в фильмах "Соседи", "Интервью", "Мальчишник" и "Горе-творец".

- Шарлиз Терон, Сет Роган и Боб Одкеркик появились в разных сезонах сериала "Задержка в развитии".

- Съемки фильма "Сумасшедшая парочка" проходили в США и Колумбии и завершились в январе 2018 года.