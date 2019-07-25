В украинский прокат выходит фильм "Французский жиголо"

В украинский прокат 25 июля выходит фильм "Французский жиголо", от режиссера Оливье Барру.

Жиголо со стажем решает вспомнить свои приемы обольщения из бурной молодости, чтобы завоевать внимание и деньги состоятельных женщин.

Интересные факты о фильме "Французский жиголо":

- Кинолента является ремейком американского комедийного фильма 2017 года режиссера Кена Марино "Как быть латинским любовником".

- Это шестая совместная работа режиссера Оливье Барру и актера Када Мерада после фильмов "Прогулка по Бангкоку", "Спецагенты на отдыхе", "Билет в космос", "Кто грохнул Памелу?" и "Игра злодеев".

- Актер Кад Мерад и режиссер Оливье Барру начинали свои карьеры с комедийного дуэта Kad & Olivier.