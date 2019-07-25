В украинский прокат выходит фильм "Падение американской империи"

В украинский прокат 25 июля выходит фильм "Падение американской империи", от режиссера Дени Аркана.

Главный герой Пьер-Поль живет обыденной и скучной жизнью. Он получил докторскую степень по философии, но продолжает подрабатывать курьером. Случайно он становится свидетелем ограбления, в результате которого в его руках оказывается сумка с огромной суммой денег.

Интересные факты о фильие "Падение американской империи":

- Премьерный показ киноленты состоялся на кинофестивале в Торонто в 2018 году.

- Актеры Бенуа Бриер и Гастон Лепаж появились в фильме в качестве камео в ролях, которые они исполнили в другом фильме Дени Аркана "Радостные муки" (1996).