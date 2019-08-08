В украинский прокат выходит фильм "Angry Birds в кино 2"

В украинский прокат 8 августа выходит фильм "Angry Birds в кино 2", от режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса.

Всеми любимых и забавных птичек ждут новые вызовы и приключения!

Интересные факты о мультфильме "Angry Birds в кино 2":

- Релиз "Angry Birds в кино 2" запланирован в день десятилетия оригинальной видеоигры.

- "Angry Birds в кино 2" уже традиционно выйдет в один год с другим мультфильмом – "Тайная жизнь домашних животных 2".

- Кейт МакКиннон озвучивала "В поисках Дори" (2016) и "Фердинанд" (2017).

- Киган-Майкл Ки озвучивал "Монстры на каникулах" (2015) и "Путеводная звезда" (2017).

- Билл Хейдер озвучивал "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" (2009) и "Полный расколбас" (2016).

- "Angry Birds в кино 2" стал одним из трех фильмов в 2019 году, основанных на видеоиграх, вместе с "Покемон. Детектив Пикачу" и "Соник".