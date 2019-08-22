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В украинский прокат выходит фильм "Падение ангела"

В украинский прокат выходит фильм "Падение ангела"
16:27 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 22 августа выходит фильм "Падение ангела", от режиссера Рика Романа Во.

Агента секретной службы Майка Бэннинга обвиняют в покушении на президента и ему приходится скрываться от собственного агентства и ФБР, чтобы раскрыть реальную террористическую угрозу.

Интересные факты о фильме "Падение ангела":

- Киноработа стала логическим продолжением фильмов "Падение Олимпа" и "Падение Лондона". Все три работы были сняты разными режиссерами: над первым работал Антуан Фукуа, над вторым Бабак Наджафи. 

- Холт МакКаллани должен был сыграть одну из ролей в фильме, но в итоге актер отказался от участия из-за несовпадения съемочных графиков.

- Джерард Батлер выступил не только исполнителем главной роли, но и стал одним из продюсеров фильма.

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