В украинский прокат выходит фильм "Падение ангела"

Агента секретной службы Майка Бэннинга обвиняют в покушении на президента и ему приходится скрываться от собственного агентства и ФБР, чтобы раскрыть реальную террористическую угрозу.
Интересные факты о фильме "Падение ангела":
- Киноработа стала логическим продолжением фильмов "Падение Олимпа" и "Падение Лондона". Все три работы были сняты разными режиссерами: над первым работал Антуан Фукуа, над вторым Бабак Наджафи.
- Холт МакКаллани должен был сыграть одну из ролей в фильме, но в итоге актер отказался от участия из-за несовпадения съемочных графиков.
- Джерард Батлер выступил не только исполнителем главной роли, но и стал одним из продюсеров фильма.