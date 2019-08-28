В украинский прокат выходит фильм "Плюс один"

Чтобы пережить летний сезон свадеб, одинокие друзья по колледжу Бен и Элис решают объединиться и притвориться влюбленной парой, чтобы на каждой из десяти свадеб, куда их пригласили, не искать себе пару.
Интересные факты из фильма "Плюс один":
- Джек Куэйд является сыном Мег Райан и Денниса Куэйда.
- Майя Эрскин, Финн Виттрок и Алекс Анфангер посещали Los Angeles County High School.
- Главные героини - Майя Эрскин и Анна Конкле являются соавторами хитового сериала "PEN15".
- Премьерный показ киноленты состоялся на кинофестивале Tribeca 28 апреля 2019 года, где она была удостоена премии зрительских симпатий.