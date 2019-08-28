В украинский прокат выходит фильм "Плюс один"

В украинский прокат 29 августа выходит фильм "Плюс один", от режиссеров Джеффа Чана и Эндрю Раймера.

Чтобы пережить летний сезон свадеб, одинокие друзья по колледжу Бен и Элис решают объединиться и притвориться влюбленной парой, чтобы на каждой из десяти свадеб, куда их пригласили, не искать себе пару.

Интересные факты из фильма "Плюс один":

- Джек Куэйд является сыном Мег Райан и Денниса Куэйда.

- Майя Эрскин, Финн Виттрок и Алекс Анфангер посещали Los Angeles County High School.

- Главные героини - Майя Эрскин и Анна Конкле являются соавторами хитового сериала "PEN15".

- Премьерный показ киноленты состоялся на кинофестивале Tribeca 28 апреля 2019 года, где она была удостоена премии зрительских симпатий.