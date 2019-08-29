В украинский прокат выходит фильм "Песнь дьявола"

В украинский прокат 29 августа выходит фильм "Песнь дьявола", от режиссера Лайама Гэвина.

Смелая молодая женщина и опустошенный оккультист идут на риск своими душами и жизнями, чтобы осуществить опасный ритуал, чтобы выйти на связь с умершим.

Интересные факты о фильме "Песнь дьявола":

- Это дебютная полнометражная работа режиссера Лайама Гэвина.

- Кинолента была номинирована на премию Golden Trailer Award в категории "Лучший трейлер к иностранному фильму ужасов".

- Съемки длились 20 дней в Дублине (Ирландия).

- Премьерный показ фильма "Песнь дьявола" состоялся 8 июля 2016 года на Международном кинофестивале в Голуэе. Кроме того, картина была показана на кинофестивале Fantastic Fest в Остине (штат Техас), Международном кинофестивале в Лондоне, Бостонском фестивале альтернативного кино, фестивале фильмов ужасов Abertoir и т.д.