В украинский прокат выходит фильм "Синяя бездна 2"

В украинский прокат 29 августа выходит фильм "Синяя бездна 2", от режиссера Йоханнеса Робертса.

Компания девушек-дайверов отправляется исследовать руины старого города, ушедшего много лет назад под воду. Но во время погружения они понимают, что им грозит опасность.

Интересные факты о фильме "Синяя бездна 2":

- Это продолжение фильма ужасов 2017 года "Синяя бездна".

- Изначально кинолента имела два названия: 48 Meters Down и 47 Meters Down: The Next Chapter.

- Систин Роуз Сталлоне является средней дочерью американского актера, режиссера, сценариста и продюсера Сильвестра Сталлоне и американской актрисы и фотомодели Дженнифер Флавин.

- Это полнометражный дебют для актрисы Систин Роуз Сталлоне.

- Съемки проходили в Доминиканской Республике и в Великобритании в декабре 2018 года.

- Музыкальное сопровождение к фильму написали Том Хаджду и Энди Милбурн, известные как дуэт "Томэндэнди".