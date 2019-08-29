В украинский прокат выходит фильм "Синяя бездна 2"

Компания девушек-дайверов отправляется исследовать руины старого города, ушедшего много лет назад под воду. Но во время погружения они понимают, что им грозит опасность.
Интересные факты о фильме "Синяя бездна 2":
- Это продолжение фильма ужасов 2017 года "Синяя бездна".
- Изначально кинолента имела два названия: 48 Meters Down и 47 Meters Down: The Next Chapter.
- Систин Роуз Сталлоне является средней дочерью американского актера, режиссера, сценариста и продюсера Сильвестра Сталлоне и американской актрисы и фотомодели Дженнифер Флавин.
- Это полнометражный дебют для актрисы Систин Роуз Сталлоне.
- Съемки проходили в Доминиканской Республике и в Великобритании в декабре 2018 года.
- Музыкальное сопровождение к фильму написали Том Хаджду и Энди Милбурн, известные как дуэт "Томэндэнди".