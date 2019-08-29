В украинский прокат выходит фильм "Некромант"

В украинский прокат 29 августа выходит фильм "Некромант", от режиссера Кия Роуч-Тернера.

Главный герой неожиданно для себя обнаруживает, что является членом тайной организации, которая борется с интернет-демонами, захватывающими души людей через смартфоны.

Интересные факты о фильме "Некромант":

- Это вторая полнометражная работа режиссера Кия Роуча-Тернера после фильма ужасов 2014 года "Полынь: Дорога мертвых". По словам режиссера, его первый полнометражный фильм был практически полностью снят на заднем дворе.

- Премьерный показ киноленты состоялся на Международном кинофестивале в Торонто в рамках программы "Midnight Madness" (2018).

- Съемки фильма "Некромант" проходили в Сиднее.