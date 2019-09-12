В украинский прокат выходит фильм "Офелия"

В украинский прокат 12 сентября выходит фильм "Офелия", от режиссера Клер МакКарти.

Глазами Офелии рассказывается ее печальная история романа с принцем датским, происходившая в XIV веке.

Интересные факты о фильме "Офелия":

- Наоми Уоттс и Клайв Уоэн снимались вместе в фильме "Интернэшнл" (2009).

- Фильм основан на романе Лизы Кляйн.

- Наоми Уоттс, Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли снимались вместе с Томом Холландом, Уоттс в "Невозможном" (2012), МакКэй в "Как я живу сейчас" (2013) и Ридли в фильме "Ходьба хаоса" (2018).

- Клайв Уоэн и Джордж МакКэй снимались в фильме "Мальчики возвращаются" (2009).