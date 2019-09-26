В украинский прокат выходит фильм "Проклятие "Мэри""

В украинский прокат 26 сентября выходит фильм "Проклятие "Мэри"", от режиссера Майкла Гои.

"Проклятие "Мэри"" - фильм ужасов, который снял режиссер Майкл Гои.

В его режиссерской копилке 14 удачных сериалов, среди которых "Американская история ужасов" и "Королевы Крика". Гари Олдман, обладатель премии "Оскар", был выбран на главную роль.

Дэвид (Гари Олдман) и Сара (Эмили Мортимер) – супружеская пара, переживающая сложное время. Попытки возродить прежние отношения приводят к тому, что Дэвид решает вложить свои сбережения в старую яхту и вместе с семьей отправиться в морское путешествие. Когда яхта отчаливает от берега, семью начинают преследовать необъяснимо странные и жуткие явления.