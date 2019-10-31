В украинский прокат выходит фильм "Дитя погоды"

В украинский прокат 31 октября выходит фильм "Дитя погоды", от режиссера Макото Синкай.

Необычная история дружбы между юношей Ходака Морисимой и девушкой Хина Амано. Ходака переезжает в Токио из глубинки, а Хина обладает необычайным талантом - она разгоняет облака и останавливает дождь.

Интересные факты о фильме "Дитя погоды":

- Это второй фильм Макото Синкай, в котором представлена музыка группы Radwimps.

- Кана Ханадзава уже работала над предыдущими фильмами Макото Синкай - "Сад изящных слов" (2013) и "Твое имя" (2016).

- Это шестой художественный фильм Макото Синкай и 12-й фильм в целом. Продолжительность фильма - 111 минут. Это также его самый длинный фильм, в котором он побил предыдущего рекордсмена Твое имя (2016) (106 минут).