В украинский прокат выходит фильм "Обратный отсчет"

В украинский прокат 21 ноября выходит фильм "Обратный отсчет", от режиссера Джастина Дека.

В мире становится популярным новое приложение, предсказывающее точную дату смерти человека. Героиня поддается влиянию гаджетов и устанавливает это приложение, которое предсказывает ей кончину через три ближайших дня. Пока время еще не истекло, девушка должна отыскать способы своего спасения.

Интересные факты о фильме "Обратный отсчет":

- Во время съемок Том Сегура заявил, что был вдохновен после просмотра выступления Гарта Брукса.

- Джинсы, которые Том Сегура носил во время съемок, были из его собственного гардероба.